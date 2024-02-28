Бронзовый призер Игр будущего считает, что формат лазертага нравится зрителям

Александр Корнилов отметил, что игроки относятся к лазертагу по-разному

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер турнира по Counter Strike 2 (CS 2) + лазертаг на Играх будущего Александр Корнилов (команда HOTU) считает, что физическая часть соревнований имеет успех у зрителей. Такое мнение он высказал ТАСС сразу после победы в матче за третье место с командой LOVEKAZAN.

"Для зрителей такой формат точно очень интересен, а вот для игроков - по-разному. Может быть, кого-то это отпугивает. Лично для меня это очень прикольный формат - поиграть в CS 2, а потом побегать в лазертаге - по-моему, отличная идея. Это можно развивать как отдельную дисциплину", - считает Корнилов.

Он также похвалил общую организацию турнира, особенно отметив работу медиакоманды, а еще выразил желание приехать на Игры будущего в следующем году.

Соревнования по компьютерной игре CS 2 в сочетании с лазертагом проходят в УСК "Академия тенниса". Команды сначала сражались на групповом этапе, где физический формат обязателен. В матчах плей-офф лазертаг задействуется только в случае ничьей в CS 2.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.