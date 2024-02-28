Бронзовый призер Игр будущего по CS 2 считает, что не вышел в финал из-за волнения

По словам Дмитрия Кондратьева, в победном матче за третье место он играл с "абсолютно холодной головой"

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер турнира по Counter Strike 2 (CS 2) + лазертаг на Играх будущего в составе команды HOTU Дмитрий Кондратьев очень волновался в полуфинале турнира, это помешало ему показать свою лучшую игру. Об этом он рассказал после победы в матче за 3-е место против команды LOVEKAZAN.

"Я думаю тогда сказалось волнение - для меня лично это второй крупный турнир, поэтому был определенный мандраж. Сегодня такого не было - я играл с абсолютно холодной головой. В любом случае это опыт - хочу вернуться на Игры будущего в следующем году, вернуться и победить", - сказал Кондратьев.

Соревнования по компьютерной игре CS 2 в сочетании с лазертагом проходят в УСК "Академия тенниса". Участвующие команды сначала сражались на групповом этапе, где физический формат обязателен. В матчах плей-офф лазертаг был задействован только в случае ничьей команд в CS 2 и в матче за 3-е место не понадобился.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.