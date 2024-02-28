Теннисист Медведев рассказал, что слишком нервничал в начале матча против Сонего

Россиянин одержал победу в трех сетах и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

ДУБАЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев слишком нервничал и допускал много ошибок в начале матча второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае против итальянца Лоренцо Сонего. Об этом Медведев рассказал в интервью на корте после матча.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу Медведева. В четвертьфинале российский теннисист сыграет с победителем матча между испанцем Алехандро Давидович-Фокиной и чехом Якубом Меншиком.

"Я не играл хорошо в начале матча. Я вышел на корт и слишком нервничал, [допускал] много ошибок, что нечасто со мной бывает. Потребовалось время, чтобы успокоиться и изменить игру. Рад, что победил и вышел в четвертьфинал. То, что я много говорил с командой в первом сете, - это неправильно, тем более после каждого проигранного мяча. Но это потому, что я не очень хорошо себя чувствовал в начале матча", - сказал Медведев.

Турнир в Дубае завершится 2 марта, он относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Медведев является действующим победителем соревнования.