Шоу с участием сильнейших российских конькобежцев пройдет в Крылатском

Мероприятие пройдет 20 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы и призеры Игр по конькобежному спорту и шорт-треку выступят в гала-шоу "Кристалл" в Ледовом дворце "Крылатское", которое пройдет 20 марта. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете гала-шоу.

В спортивно-развлекательном шоу и показательных забегах на льду примут участие олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов, призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ангелина Голикова, сильнейшие российские конькобежцы Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Екатерина Алдошкина и другие, а также спортсмены из Белоруссии и Монголии.

В программе будут разыграны медали в гонке на выбывание, эстафете 4х100 м, финале на дистанции 100 метров. В показательных выступлениях примут участие олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский, чемпион Англии и серебряный призер чемпионата России по футболу Алексей Смертин, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании фигуристка Ирина Роднина.