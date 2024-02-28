Фиджитал-баскетболист команды из США рассказал, что прекрасно чувствует себя в России

Бразильский игрок Леонардо Десоуза Бренкин выступает за команду R10 Team USA

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Бразильский игрок команды по фиджитал-баскетболу R10 Team USA Леонардо Десоуза Бренкин прекрасно чувствует себя в России. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В среду R10 Team USA победила "Урал Баскет" из России со счетом 37:34 и вышла в финал турнира.

"Мы не думаем, что являемся фаворитами, но каждый день стараемся быть лучше, - сказал спортсмен. - Я не боюсь каких-то санкций от моей страны, я хорошо чувствую себя здесь, ничего страшного, я из Сан-Паулу. Наш соперник был очень сильным, было очень круто. Приглашение на турнир было хорошей новостью для нас, все было замечательно".

Первые в истории Игры будущего завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.