Российский фиджитал-баскетболист отметил поддержку болельщиков в матче с командой из США

Команда "Урал Баскет" уступила в полуфинале коллективу R10 Team USA

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Болельщики из России продемонстрировали прекрасную поддержку в полуфинальном матче турнира по фиджитал-баскетболу на Играх будущего. Такое мнение журналистам высказал игрок команды "Урал Баскет" Кирилл Горшков.

В среду "Урал Баскет" уступил американской команде R10 Team USA со счетом 34:37.

"Все было так, как и должно быть, соперники показали прекрасную игру, мои ребята в физической части не попали немого, так бывает, но все равно бились до конца, показали хорошую игру, - сказал Горшков. - Наш путь еще не закончился, будем бороться за третье место. Я надеюсь, что болельщики были довольны. Не чувствовалось противостояния США и России, просто приятно представлять свою страну".

"Играть на своей земле немного ответственнее и тяжелее. Большое спасибо всем болельщикам, была прекрасная поддержка. Если говорить о турнире, то я считаю, что это лучшее соревнование в мире на данный момент, с лучшей организацией", - добавил Горшков.

Первые в истории Игры будущего завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.