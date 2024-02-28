Участник Игр будущего считает, что турнир по CS 2 можно сравнить с топовыми событиями

По словам Алмаза Ассадулина из команды LOVEKAZAN, проведение турнира находится на отличном уровне

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Участник турнира по Counter Strike 2 (CS 2) + лазертаг в составе команды LOVEKAZAN Алмаз Ассадулин считает, что нынешние соревнования Игр будущего по уровню можно сравнить с топовыми ивентами. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Турнир очень классный - проведение на отличном уровне, можно сравнить даже с высокими тир-1 ивентами. Видно, что турнир поддерживают - у него много спонсоров, так что мне кажется, что дисциплина будет только развиваться. Обязательно буду участвовать в следующем году, если пригласят", - сказал Ассадулин.

Спортсмен приехал на Игры будущего из Москвы, при этом название его команды, LOVEKAZAN, совершенно оправдано - сам он действительно успел полюбить Казань.

"Город отличный, очень красивый! Особенно нравится, что он очень компактный по сравнению с Москвой - это плюс, потому что высокая транспортная доступность позволяет побывать на максимальном количестве соревнований", - отметил он.

Соревнования по компьютерной игре CS 2 в сочетании с лазертагом проходят в УСК "Академия тенниса". Участвующие команды сначала сражались на групповом этапе, где физический формат обязателен. В матчах плей-офф лазертаг был задействован только в случае ничьей команд в CS 2.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.