"Наполи" разгромил "Сассуоло" в матче чемпионата Италии. Кварацхелия забил два гола

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу неаполитанцев

ТАСС, 28 февраля. "Наполи" со счетом 6:1 обыграл "Сассуоло" в гостевом матче чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей голы забили Амир Ррахмани (29-я минута), Виктор Осимхен (31, 41, 47) и Хвича Кварацхелия (51, 76). У "Сассуоло" отличился Урош Рачич (17).

Кварацхелия также отметился голевым пасом. Теперь на его счету 8 голов и 4 результативные передачи в 24 матчах текущего розыгрыша чемпионата Италии.

"Наполи" занимает 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, команда набрала 40 очков в 26 играх. "Сассуоло" идет на 17-м месте с 20 очками после 26 встреч. В следующем матче "Наполи" 3 марта примет "Ювентус", "Сассуоло" в этот же день на выезде сыграет с "Вероной".