Победитель Игр будущего в турнире по CS 2 признался, что почувствовал себя звездой

Айдос Хайржан из команды Xgod отметил поддержку болельщиков на соревнованиях в Казани

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Победитель турнира по Counter Strike 2 (CS 2) + лазертаг на Играх будущего в составе команда Xgod Айдос Хайржан после финала почувствовал себя звездой. Об этом он рассказал ТАСС.

В финале его команда обыграла Looking For Org со счетом 2:0.

"Эмоции зашкаливают, для меня это самый масштабный турнир - я очень рад, что мы его выиграли. Очень помогла поддержка болельщиков - публика отличная, я никогда в жизни столько не фотографировался, чувствую себя немножко звездой", - сказал Хайржан.

Соревнования по компьютерной игре CS 2 в сочетании с лазертагом проходили в УСК "Академия тенниса". Участвующие команды сначала сражались на групповом этапе, где физический формат обязателен. В матчах плей-офф лазертаг был задействован только в случае ничьей команд в CS 2.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.