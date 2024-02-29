МОК вручит медали за олимпийский турнир фигуристов после рассмотрения апелляций

Международный олимпийский комитет выразил сочувствие спортсменам, которым уже два года приходится ждать окончательных результатов соревнований

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) сможет принять решение о вручении медалей за командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде 2022 года только после рассмотрения апелляций всех сторон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

26 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Канадская сторона просит переместить российскую сборную в командном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине на четвертое место, а сборную Канады - на третье.

"Обновился рейтинг командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине, который был установлен ISU после решения CAS о дисквалификации результатов, полученных Камилой Валиевой. В настоящее время решение оспаривается, это еще раз ставит спортсменов и МОК в тупик. Мы надеемся, что дела будут решены быстро, и ISU сможет определить окончательный рейтинг. Только после этого шага МОК сможет принять решение о вручении медалей", - сообщили в пресс-службе МОК.

"Мы выражаем большое сочувствие спортсменам, которым уже два года приходится ждать окончательных результатов своих соревнований. Мы призываем все стороны, участвующие в судебных делах, добиваться быстрых решений в CAS", - добавили в пресс-службе МОК.

29 января CAS дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, 30 января ISU аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.

В командном турнире Олимпиады первое место заняла сборная России, вторыми стали американцы, третьими - японцы, четвертыми - канадцы. После перераспределения медалей Международным союзом конькобежцев сборная США должна получить золотые награды, японская команда - серебряные, российская - бронзовые.