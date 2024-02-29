Чемпионы Игр будущего по CS 2 специально готовились к этапу с лазертагом

В финале команда Xgod обыграла Looking For Org со счетом 2:0

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Победитель турнира по Counter Strike 2 (CS 2) + лазертаг Игр будущего команда Xgod специально готовилась к физическому этапу соревнований и была уверена в победе. Об этом ТАСС рассказал член команды Xgod Роман Кобзев.

В финале его команда обыграла Looking For Org со счетом 2:0, поэтому дополнительный этап не понадобился.

"Мы были не против сыграть в лазертаг, но в то же время и устали. Если бы все же дошло до этого, я был уверен в победе - мы хорошо подготовились к сопернику, а также конкретно к данной дисциплине", - сказал Кобзев.

Соревнования по компьютерной игре CS 2 в сочетании с лазертагом проходили в УСК "Академия тенниса". Участвующие команды сначала сражались на групповом этапе, где физический формат обязателен. В матчах плей-офф лазертаг был задействован только в случае ничьей команд в CS 2.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.