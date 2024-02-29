Финалист Игр будущего по CS 2 получил позитивный опыт, несмотря на поражение

Капитан команды Looking For Org Владимир Дьяконов отметил, что ему очень понравилась организация турнира

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Финалист турнира по Counter Strike 2 (CS 2) + лазертаг Игр будущего, капитан команды Looking For Org Владимир Дьяконов получил позитивный опыт от соревнований, несмотря на поражение. Об этом он рассказал ТАСС.

В финале его команда уступила Xgod со счетом 0:2.

"Где-то немного не хватило везения, где-то усталость накопилась, где-то просто соперник сегодня оказался сильнее. Конечно проигрывать неприятно, но в целом ощущения больше положительные - классно, что дошли до финала. Также очень понравилась организация - все было на высшем уровне, все стюарды, все атташе, все было круто", - отметил Дьяконов.

Соревнования по компьютерной игре CS 2 в сочетании с лазертагом проходили в УСК "Академия тенниса". Участвующие команды сначала сражались на групповом этапе, где физический формат обязателен. В матчах плей-офф лазертаг был задействован только в случае ничьей команд в CS 2.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.