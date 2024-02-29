Роналду дисквалифицировали на один матч из-за показанного жеста в Саудовской Аравии

Спортсмена также оштрафовали на $7,9 тыс.

ДУБАЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Португальский нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду оштрафован и дисквалифицирован на одну игру из-за жеста, который он показал во время матча на прошлой неделе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление Федерации футбола Саудовской Аравии.

25 февраля "Аль-Наср" на выезде обыграл другой клуб из этого королевства "Аш-Шабаб" (3:2). Роналду открыл счет в игре, победный гол был забит на 87-й минуте. После финального свистка португалец приложил руку к уху, а затем несколько раз помахал ей в области таза. Отмечается, что жест был адресован болельщикам соперника, которые по ходу игры выкрикивали фамилию аргентинского нападающего Лионеля Месси. На следующий день федерация начала расследование против португальца из-за этого жеста.

Отмечается, что футболист дисквалифицирован из-за нарушения регламента дисциплинарного комитета федерации. Роналду также должен выплатить штраф в размере 30 тыс. саудовских риалов ($7,9 тыс.), 20 тыс. ($5,3 тыс.) из которых - "Аш-Шабабу", а еще 10 тыс. ($2,6 тыс.) - федерации футбола королевства, пишет Al Jazeera.

Это не первый подобный скандал с участием португальца в Саудовской Аравии. 8 февраля после товарищеского матча между "Аль-Хилялем" и "Аль-Насром" (2:0) Роналду, уходивший в подтрибунное помещение, подобрал с земли шарф "Аль-Хиляля" и провел несколько раз им по паховой области, а затем бросил на землю. В течение игры болельщики "Аль-Хиляля" также скандировали в адрес Роналду фамилию Месси.