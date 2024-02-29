Нападающий "Рейнджерс" Панарин преодолел отметку в 80 очков в регулярном чемпионате НХЛ

Россиянин забросил две шайбы и сделал голевую передачу в победном матче с "Коламбусом"

ТАСС, 29 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:1 обыграл "Коламбус" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артемий Панарин (28-я и 60-я минуты), Адам Фокс (35) и Крис Крайдер (60). У проигравших отличился Коул Силлинджер (44). Панарин, также записавший на свой счет результативную передачу, был признан первой звездой встречи. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 31.

Панарин вторым из россиян преодолел отметку в 80 очков в нынешнем сезоне, на его счету теперь 82 результативных балла (35 голов + 47 передач). Ранее до этой отметки из российских игроков добрался нападающий "Тампы" Никита Кучеров, который возглавляет список бомбардиров регулярного чемпионата, имея в активе 103 очка (38+65) после 60 игр. Панарин в четвертый раз набрал не менее 80 очков за регулярный чемпионат в составе "Рейнджерс", он занимает второе место по этому показателю, сравнявшись с канадским нападающим Родом Гилбертом. Рекордсменом клуба является канадский форвард Марк Мессье, у которого пять таких сезонов.

Россиянин стал лишь восьмым незадрафтованным игроком (после 1963 года), который шесть раз набрал не менее 80 очков за регулярный чемпионат. Ранее это удавалось канадцам Уэйну Гретцки (17) и Филу Эспозито (11), Петеру Штястны из Чехословакии, канадцу Адаму Оутсу (по 8), американцу Джо Маллену (7), канадцам Бобби Орру и Мартину Сент-Луису (по 6). Панарин также довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах до 251 и стал 13-м из россиян, кто преодолел отметку в 250 голов. Рекордсмен - форвард "Вашингтона" Александр Овечкин (838).

Команды встречались второй раз за неделю, 26 февраля "Коламбус" на своей площадке обыграл "Рейнджерс" (4:1) и прервал 10-матчевую победную серию соперника - одну из самых длинных в клубной истории. Ранее клуб побеждал в 10 играх подряд в сезонах-1939/40 и 1972/73.

"Рейнджерс" занимают первое место в турнирной таблице НХЛ, набрав 83 очка в 60 матчах. "Коламбус" располагается на последней, восьмой строчке таблицы Столичного дивизиона с 48 очками по итогам 58 игр. В следующем матче "Рейнджерс" встретятся на выезде с "Торонто" 3 марта. "Коламбус" 1 марта примет "Каролину".

В другом матче игрового дня "Сент-Луис" в гостях уступил "Эдмонтону" (2:3 ОТ). У гостей 24-ю шайбу в сезоне забросил российский нападающий Павел Бучневич. Автором победного взятия ворот стал капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, который прервал безголевую серию из 10 игр. Канадский форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата с 94 очками (22+72) после 55 встреч.