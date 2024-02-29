В МОК заявили об отсутствии новых рекомендаций по допуску россиян к Олимпиаде в Париже

25 февраля министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Минспорт определится с участием россиян в Играх после итоговых рекомендаций МОК

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже на данный момент нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

25 февраля министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Минспорт определится с участием россиян после итоговых рекомендаций МОК.

"Мы отсылаем вас к решению исполнительного комитета от декабря 2023 года относительно участия отдельных нейтральных спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже", - говорится в сообщении.

8 декабря МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В организации отметили, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

18 января официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что отобравшиеся и получившие допуск на Олимпийские игры в Париже спортсмены из России и Белоруссии будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.