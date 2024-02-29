На этапе Кубка России почтят память погибшего на СВО отца биатлонистки Гришиной

Женская индивидуальная гонка на этапе Кубка России в Уфе пройдет 29 февраля, начало - 9:00 мск

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Индивидуальная гонка у женщин на этапе Кубка России в Уфе начнется с минуты молчания в память о погибшем на СВО отце биатлонистки Анастасии Гришиной. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

"Индивидуальная гонка Альфа-банк - Кубка России у женщин сегодня начнется с минуты молчания в память об отце спортсменки сборной России по биатлону Анастасии Гришиной. Старший сержант Иван Геннадьевич Гришин, прошедший многие горячие точки, пал смертью храбрых под Авдеевкой. Ему было 46 лет. Мысленно с Настей и ее родными и близкими", - написал Аверьянов.

Женская индивидуальная гонка на этапе Кубка России в Уфе пройдет 29 февраля, начало - 9:00 мск.