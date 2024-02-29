Футболист "Краснодара" Кордоба считает перебором свою трехматчевую дисквалификацию

Нападающий был отстранен за оскорбительный жест в адрес ассистента судьи

ТАСС, 29 февраля. Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кодоба не согласен с дисквалификацией на три матча, так как считает такой срок перебором. Такое мнение он высказал "Спорт-Экспрессу".

30 ноября контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Кордобу на четыре матча (один - условно) и оштрафовал игрока на 200 тыс. рублей за оскорбительный жест в адрес ассистента судьи после матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом" (1:3).

"Матч был очень напряженным, на поле обстановка накалилась, - сказал Кордоба. - Думаю, желание дисквалифицировать меня было очевидно, для сравнения: в чемпионате Испании футболист "Атлетико" сделал то же самое, но никаких санкций не последовало, а в РПЛ все выставили так, будто случился конец света, но таковы реалии нашего чемпионата. За те 2,5 года, что я играю в России, можно заметить, как я проживаю какие-то моменты на поле, как противостою соперникам и так далее. Я бы еще понял какой-то штраф, но три матча дисквалификации - перебор. Из-за подобных решений падает уровень чемпионата, футболист высокого класса оказывается вне игры, это сказывается на статусе турнира".

Футболист отметил, что данная тема была раздута в СМИ. "Я сейчас скажу - получу еще какое-то наказание, когда я что-то говорю или делаю - это постоянно два-три матча дисквалификации. Футбол - это эмоции. Выражение эмоций должно быть свободным, - сказал он. - СМИ раздули из этого шумиху, хотя ничего особенного не случилось. Мы живем в 2024 году, а кто-то пытается мыслить категориями прошлого. Началось: "А вот если дети увидят...", ну что это такое? Ты что-то сказал - дисквалификация, сидишь ужинаешь, тебя сняли на видео и отправили в РФС - дисквалификация".

"Краснодар" по итогам 18 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 38 очками. На счету Кордобы 8 забитых мячей и 4 голевые передачи в 16 играх. Форвард уже пропустил два матча из-за дисквалификации, он также не сыграет в предстоящей домашней встрече с казанским "Рубином" 2 марта.