Нагорный заявил, что не планирует завершать карьеру в спортивной гимнастике

Спортсмен намерен выступать как минимум в этом году

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный не задумывается о завершении карьеры. Об этом он рассказал ТАСС на Играх будущего в Казани.

"У меня нет таких мыслей [о завершении карьеры], - сказал Нагорный. - В этом году я в любом случае продолжу выступать, а дальше все будет зависеть от загруженности".

"В этом году в зале я был раз десять, этого мало, учитывая, что я хочу выступить на стартующем 11 марта чемпионате России, а Игры будущего заканчиваются 3 марта и потом еще [пройдет] Всемирный фестиваль молодежи", - добавил спортсмен.

Нагорному 27 лет, с 2020 года он возглавляет всероссийское детско-юношеское общественное движение "Юнармия", в апреле прошлого года стал президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

За время спортивной карьеры он также завоевал на Олимпиадах серебряную и две бронзовые медали, на чемпионатах мира - серебряную и бронзовую награды. Нагорный является восьмикратным чемпионом Европы.