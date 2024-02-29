Глава РУСАДА Логинова выступила против соревнований с использованием допинга

Ранее австралийский бизнесмен Арон де Соуза заявил о намерении провести соревнования без допинг-контроля в качестве альтернативы традиционной Олимпиаде

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Соревнований с разрешением использовать допинг не должно быть. Такое мнение высказала глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова на конференции "Развитие национальных видов спорта в новых условиях: вызовы и возможности" в Высшей школе экономики.

"Таких Игр не должно быть. Я уверена, что цель антидопинговых программ - прежде всего здоровье спортсмена. Львиная доля запрещенных препаратов ведет к необратимым проблемам со здоровьем", - сказала Логинова.

Ранее австралийский бизнесмен Арон де Соуза заявил о намерении провести соревнования без допинг-контроля в качестве альтернативы традиционной Олимпиаде.