Участник Олимпиады оценил уровень соревнований по фиджитал-BMX на Играх будущего

Ирек Ризаев отметил сильный состав участников турнира

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Состав участников турнира по фиджитал-BMX на Играх будущего очень сильный, всем спортсменам интересно соревноваться. Такое мнение ТАСС высказал участник Олимпийских игр 2021 года в Токио, российский райдер Ирек Ризаев.

Ризаев в составе команды Chain Crew вышел в финал соревнований по фиджитал-BMX. Также в финал, который пройдет позднее в четверг, вышли спортсмены Break the law.

"Прекрасные баттлы прошли сегодня, рад, что мы вышли в финал, сейчас определился наш соперник в решающем матче, начинаем прорабатывать стратегию под него, - сказал Ризаев. - Площадки здесь топовые, международного уровня, air-часть у нас здесь всегда стоит, а новый стрит-парк круто подходит зрителям, классно, что его обновили, поставили фигуры побольше. Замечательные площадки".

"Сильнейшие соперники во всех дисциплинах - как геймеры, так и стритрайдеры. Собрана вся элита российского BMX-фристайла, также к нам приехал Марин Рантес, победитель Кубка мира 2018 года, сейчас приехал тоже с Кубка мира в Японии. Сильнейший райдер, с ним как раз встретимся в финале. Топовые стритрайдеры, известные по всему миру", - добавил Ризаев.

Первые в истории Игры будущего завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.