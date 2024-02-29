Победитель Игр будущего назвал Месси спортивного программирования

Россиянин Федор Ромашов назвал белоруса Геннадия Короткевича лучшим в спортивном программировании

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Белоруса Геннадия Короткевича в спортивном программировании можно сравнить с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Об этом ТАСС рассказал победитель Игр будущего в этой дисциплине россиянин Федор Ромашов.

"Победа на Играх будущего точно делает тебя крутым в сообществе спортивного программирования, из стран СНГ тут практически все сильнейшие, - сказал Ромашов. - Есть в мире спортивного программирования свой Лионель Месси? Сказать сложно, но есть Геннадий "Турист" Короткевич, он из Белоруссии, правда, сюда он не приехал. Он самый знаменитый. У него даже страница на "Википедии" есть".

Ромашов победил в соперничестве с 50 противниками, по итогам двух дней соревнований он быстрее и точнее решил поставленные задачи. "Такие задачки компании используют на собеседовании. Они борются за быстроту производительности, поэтому им нужны специалисты, которые видят, как можно оптимизировать код и ускорить процессы, и у них эти навыки прокачены", - пояснил он.

Победитель в дисциплине "спортивное программирование" на Играх будущего получит $51 тыс. "Это самый большой призовой фонд, который я видел за всю историю. Это мотивировало", - отметил Ромашов.

Короткевичу 29 лет, он является самым титулованным спортивным программистом мира.