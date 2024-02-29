Нагорный заявил, что организация Игр будущего превзошла все ожидания

Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта отметил, что впереди на турнире самые яркие финалы

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Организация Игр будущего превзошла все ожидания. Такое мнение журналистам высказал президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

"Пока рано подводить итоги турнира, у нас впереди самые яркие и долгожданные финалы, сегодня будет фиджитал-баскетбол, в нем примет участие Liga Pro Team, которая отобралась благодаря всероссийскому турниру, - сказал Нагорный. - Поэтому очень переживаем, болеем, чтобы они стали чемпионами, потому что их товарищи по хоккею уже победили. Надеемся, что они присоединятся к победам. Также у нас в том числе футбол, фиджитал-гонки и другие этапы, поэтому рано подводить итоги".

"Но промежуточный итог можно сделать. Можно сказать, что все идет на высшем уровне, те ожидания, которые были, превысили - начиная с церемонии открытия и продолжая всеми этапами. Возможно, где-то не получилось нашим ребятам реализоваться, кто-то не прошел в финал. Единственное, что могу сказать, что они боролись до конца", - добавил Нагорный.

Первые в истории Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.