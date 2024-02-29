Бронзовый призер Игр будущего оценил организацию турнира по фиджитал-BMX

Никита Исаков отметил, что он обрадовался приезду иностранных спортсменов

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Турнир по фиджитал-BMX на Играх будущего был организован на высшем уровне. Такое мнение журналистам высказал бронзовый призер турнира, победитель Кубка России 2022 года Никита Исаков, который выступал за команду Chain Crew.

"Все супер, не получилось пройти в финал, не расстроились, немного нервничали, но собрались, получилось войти в тройку, - сказал Исаков. - Для первого турнира по фиджитал-BMX все на очень крутом уровне организовано, все по таймингам, топ для первого раза. Тоже очень круто, что иностранцы приехали, мы смогли с ними пообщаться, потому что всех знаем, в социальных сетях общаемся. Мы с ними, а они с нами поделились опытом, очень сильный состав. Я думаю, что у фиджитал-BMX есть будущее".

Игры будущего проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.