РУСАДА дисквалифицировало на один год игроков клуба Молодежной хоккейной лиги "Толпар"

Российское антидопинговое агентство обсудит возможность обжалования санкций после получения решений в полном объеме

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало игроков клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Толпар" на один год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"29 февраля 2024 года завершились слушания по делам спортсменов хоккейного клуба "Толпар". Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА рассмотрел материалы, полученные в ходе расследования, и признал спортсменов нарушившими антидопинговые правила. Срок дисквалификации для всех спортсменов составил один год начиная с 29 февраля 2024 года с зачетом срока временного отстранения. У одного игрока срок временного отстранения начался 13 марта 2023 года, второго - 28 марта 2023 года, у остальных спортсменов - с 6 апреля 2023 года", - сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Отмечается, что РУСАДА обсудит возможность обжалования данных санкций после получения решений в полном объеме.

7 апреля 2023 года пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что в допинг-пробах семи игроков "Толпара" был найден мельдоний, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года. 25 августа 2023 года телеграм-канал Baza сообщил, что семь игроков "Толпара" обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг. В пресс-службе уфимского "Салавата Юлаева", в систему которого входит "Толпар", сообщили ТАСС, что обвинения являются частью стратегии защиты представителей некоторых игроков.