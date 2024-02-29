Федеральный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение о дисквалификации Валиевой

В конце января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Апелляция на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой зарегистрирована в Федеральном суде Швейцарии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального суда.

"Апелляция на арбитражное решение от 29 января 2024 года была подана сегодня в Федеральный верховный суд Швейцарии", - сообщили в пресс-службе.

Оспорить вердикт CAS в Федеральном суде Швейцарии можно лишь в случае процессуальных нарушений. Если Федеральный суд Швейцарии встанет на сторону фигуристки, то дело вернется в CAS на пересмотр.

29 января CAS дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Участниками судебного процесса были сама фигуристка со своими адвокатами, Всемирное антидопинговое агентство, Российское антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев (ISU).

Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России. 30 января ISU аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России с первого места на третье в командном турнире фигуристов.