Суд Амстердама получил апелляцию Промеса по делу о контрабанде наркотиков

Дата рассмотрения пока не назначена

ГААГА, 29 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Амстердама подтвердил, что нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес, заочно осужденный на шесть лет за контрабанду наркотиков, обжаловал приговор. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.

"Мы получили это обращение. Дата [рассмотрения] пока не запланирована, это может занять некоторое время", - сказала Зейлстра.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск.

На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.