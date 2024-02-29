Участница гонок дронов из Сербии рассказала, как помогала соперникам во время тренировок

По словам Натальи Астаховой, у большинства участников нет опыта выступлений в командных соревнованиях

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Участница команды Drone Village из Сербии Наталья Астахова, приехавшая в Казань на Игры будущего для выступления в гонках дронов, помогала соперникам из других стран разобраться в особенностях предстоящих соревнований, поскольку они сильно отличаются от тех, в которых они участвовали ранее. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Все иностранцы, которые приехали сюда, - Индия, Турция, Корея, Китай - это очень сильные ребята, они на мировом уровне занимают первую десятку мест. Но это все в индивидуальных гонках. Я уверена, что ранее никто из них не участвовал в такого рода командных соревнованиях, поэтому сложно сказать, как они себя покажут. Здесь огромный свод правил, которые нужно соблюдать очень четко, это очень строго контролируется. До начала гонок у нас было несколько тренировочных дней, мы все дружно им помогали. У них, разумеется, было очень много вопросов, мы на все отвечали", - рассказала Астахова.

В среду команда из Сербии вышла в 1/2 финала соревнований. В полуфинале Drone Village сразятся с командами из Болгарии, Казахстана и Китая.

Астахова отметила, что второй пилот ее команды Иван Костич также ранее не принимал участия в командных гонках, однако серьезно отнесся к подготовке к Играм будущего и внес большой вклад в разработку стратегии команды. "Второй пилот, с которым я выступаю в команде, - действующий чемпион Сербии. Наша команда относительно молодая, мы собрали ее непосредственно к этим соревнованиям. Ранее Сербия никогда не участвовала ни в каких подобных соревнованиях, и вообще командных гонок в Сербии никогда не было. Соответственно, у ребят нет опыта командных гонок. У меня такой опыт был, потому что раньше я жила в России, я очень давно занимаюсь гонками дронов. Поэтому своему сокоманднику я помогаю во все это влиться. Он отлично реагирует, очень серьезно подошел к подготовке, помогает просчитывать стратегию, потому что в командных гонках стратегия важнее, чем скорость", - рассказала она.

В соревнованиях по гонкам дронов участвуют 16 команд из России, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Китая, Сербии, Турции, Франции и Южной Кореи, призовой фонд - $250 тыс. Соревнования состоят из квалификации и основного этапа. Во время квалификации участники определяют стартовые позиции в основном этапе, проходя виртуальную трассу на скорость. Во время основного этапа дроны каждой команды должны преодолеть дистанцию в 50 кругов быстрее соперника. Во время гонки один участник команды управляет дроном, а второй выступает механиком и находится на пит-стопе, на середине дистанции партнеры меняются ролями.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.