"Трактор" обыграл "Салават Юлаев" в первом матче плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Челябинска

ТАСС, 29 февраля. Челябинский "Трактор" со счетом 3:2 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 8 498 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Шаров (5-я минута), Альберт Яруллин (29) и Григорий Дронов (58). У проигравших отличились Данил Башкиров (38) и Михаил Науменков (40).

"Салават Юлаев" занял третье место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. "Трактор" завершил турнир на шестой строчке.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Трактора". Второй матч противостояния пройдет 2 марта в Уфе.