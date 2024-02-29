Вместимость "СКА-Арены" увеличили до 22 300 человек

Первый матч КХЛ на новой арене прошел 11 февраля

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вместимость "СКА-Арены" перед началом плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) увеличена на 800 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СКА.

"Вместимость "СКА-Арены" увеличена до 22 300 человек", - сообщил собеседник агентства.

Ранее вместимость арены составляла 21,5 тыс. человек. При этом на первом матче КХЛ на "СКА-Арене" с "Сочи", который прошел 11 февраля, количество зрителей составило 23 745 человек с учетом аккредитованных на игру гостей клубов, семей и родственников игроков, волонтеров и тех, кто также работал на игре. Это позволило установить мировой рекорд по посещаемости хоккейных матчей на закрытых хоккейных аренах.

В 2009 году на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Чикаго" и "Калгари", который прошел в Чикаго на арене "Юнайтед-Центр", присутствовали 22 146 зрителей. На хоккейных играх "Юнайтед-Центр" вмещает 19 717 зрителей без учета стоячих мест, с их учетом дворец может вместить до 22 428 зрителей.