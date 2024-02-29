Матыцин: поручения Путина являются главным приоритетом деятельности Минспорта

Президент России предложил ежегодно строить не менее 350 спортивных объектов в регионах

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Поручения президента России Владимира Путина являются для Министерства спорта РФ главным приоритетом деятельности. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

29 февраля Путин в послании Федеральному собранию заявил, что граждане России, на регулярной основе проходящие диспансеризацию и успешно сдающие нормы ГТО, будут иметь право на налоговый вычет начиная с 2025 года. Президент России также предложил ежегодно строить не менее 350 спортивных объектов в регионах.

"Поручения президента Российской Федерации являются главным приоритетом деятельности Минспорта России. Мы активно внедряем физическую культуру и спорт в жизнь наших граждан, чтобы к 2030 году не менее 70% россиян регулярно занимались физической активностью. На сегодняшний день доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет более 53%, или порядка 77 млн человек. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составляет 63,3%", - отметил Матыцин.

"Мы понимаем, что население нуждается в быстровозводимых и модульных спортивных залах, которые отличаются своей компактностью и доступностью. Такие проекты реализуются не только в крупных городах, но и сельской местности. За последние четыре года в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" построено более 400 спортивных объектов", - добавил министр спорта.

Матыцин подчеркнул, что с 2022 года граждане могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, что заметно увеличит количество россиян, регулярно занимающихся физической культурой. В перечень на текущий год вошли 4 088 физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. С 2024 года налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги будет предоставляться с суммы 150 000 рублей и составит 19 500 рублей.

Министр спорта также отметил, что реализация комплекса ГТО играет значительную роль в приобщении граждан к активному образу жизни. "В стране работают более 2 600 центров тестирования по оценке выполнения нормативов, в 2023 году нормативы на знаки отличия выполнили более 2,6 млн человек, 997 тысяч получили золотые знаки отличия. В рамках интеграции цифровых систем Минспорт России будет обеспечивать развитие информационной системы "Спорт". Через портал "Госуслуги" посредством системы подключено порядка четырех тысяч организаций, обработано свыше 54 тысяч заявлений, зачислено в физкультурно-оздоровительные и спортивные организации более 16 тысяч человек, а более 26 тысяч человек подписались на уведомления об открытии набора", - заключил Матыцин.