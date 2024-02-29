Медведев считает, что все еще не показывает свой лучший теннис на турнире в Дубае

Российский теннисист вышел в полуфинал турнира, обыграв в четвертьфинале испанца Алехандро Давидович-Фокину

ДУБАЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае сыграл лучше, чем на предыдущей стадии, но все еще не показывает своей лучшей игры. Такое мнение Медведев высказал в интервью на корте после четвертьфинального матча.

В четверг Медведев вышел в полуфинал турнира, обыграв испанца Алехандро Давидович-Фокину (6:2, 6:3). Днем ранее после матча с итальянцем Лоренцо Сонего (3:6, 6:3, 6:3) россиянин рассказал, что очень нервничал во время игры.

"Алехандро может быть очень хорош, иногда у него бывают спады, но потом он снова прибавляет, - отметил Медведев. - Я знал: при любом счете нужно бороться до конца. Второй сет в какой-то момент стал напряженнее, но я остался в игре, мне удалось взять несколько геймов, и этого хватило для победы".

"Сегодня я чувствовал себя лучше, - сказал Медведев. - Не знаю, что было со мной вчера. Некоторые люди вокруг меня были немного простужены. Может быть, дело в этом. Такие дни случаются, я рад, что сегодня играл лучше. Все еще не мой лучший теннис, но у меня еще будет несколько матчей. Я определенно стал лучше играть, так как чувствую все меньше боли. Это позволяет мне сфокусироваться на самой игре".

В пятницу россиянин в полуфинале сыграет с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачем и французом Уго Умбером.

Медведев является действующим победителем соревнований в Дубае. Турнир в ОАЭ - первый, в котором он принимает участие после поражения 28 января в финале Открытого чемпионата Австралии. В феврале российский теннисист снялся с соревнований в Роттердаме и Дохе. После первого круга на турнире в Дубае Медведев рассказал, что испытывал болевые ощущения после Открытого чемпионата Австралии.