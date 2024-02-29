"Спартак" проведет домашний матч чемпионата России с "Факелом" на другом стадионе

Комиссия Российской премьер-лиги признала газон "Лукойл-Арены" не соответствующим регламенту лиги и стандартам Российского футбольного союза

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" проведет домашний матч 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом" на другом стадионе. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Как сообщила пресс-служба РПЛ, комиссия лиги по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии поля "Лукойл-Арены" регламенту РПЛ и стандартам Российского футбольного союза.

"Матч 20-го тура с "Факелом" будет проведен на другом стадионе. Подробности переноса игры клуб сообщит в ближайшее время. Зимой клуб проводил плановую реновацию футбольного поля, в начале февраля поле находилось в идеальном состоянии. Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие", - говорится в заявлении пресс-службы "Спартака".

Сообщается, что повторный досмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей на "Лукойл-Арене" запланирован на начало марта. Матч между "Спартаком" и "Факелом" пройдет 10 марта.

После 18 туров "Спартак" набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. "Факел" с 21 очком располагается на 11-й строчке.