В прокуратуре Нидерландов прокомментировали информацию о задержании Промеса в ОАЭ

По словам пресс-секретаря ведомства, в прокуратуре не осведомлены о задержании

ГААГА, 29 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов не осведомлена о задержании нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса в ОАЭ. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь прокуратуры Туша Эссед, возможное задержание не связано с рассматриваемыми в Нидерландах апелляционными делами.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Промес не смог вылететь со "Спартаком" в Санкт-Петербург, так как был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

По словам Эссед, голландское ведомство не осведомлено о задержании. "Это не связано с голландскими апелляционными делами", - добавила она.

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Сам Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты футболиста подали апелляцию на вынесенное решение в апелляционный суд Амстердама.

На стадии рассмотрения в апелляционном суде находится и другое дело в отношении Промеса - о нападении с ножом на двоюродного брата. Окружной суд Амстердама 19 июня 2023 года признал футболиста виновным, приговорил его к полутора годам тюрьмы и обязал выплатить компенсацию родственнику.