"Ак Барс" проиграл "Автомобилисту" в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу екатеринбуржцев

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" дома со счетом 1:2 уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 7 034 зрителей.

В составе "Автомобилиста" шайбы забросили Сергей Широков (13-я минута) и Ник Эберт (17). У "Ак Барса" отличился Вадим Шипачев (50). Для Широкова прошедшая игра стала 800-й в КХЛ.

"Автомобилист" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующая игра также пройдет в Казани 2 марта, начало - в 17:00 мск.

В завершившемся регулярном чемпионате "Ак Барс" занял в турнирной таблице Восточной конференции четвертое место, "Автомобилист" - пятое.

В прошлом сезоне "Ак Барс" дошел до финала Кубка Гагарина, в котором уступил московскому ЦСКА со счетом 3-4 в серии. Казанский клуб трижды становился обладателем трофея (2009, 2010, 2018). Лучший результат "Автомобилиста" в Кубке Гагарина - выход во второй круг в сезоне-2018/19. В прошлом сезоне команда в первом раунде уступила магнитогорскому "Металлургу" (3-4).