Испанский победитель Игр будущего в фиджитал-BMX построит скейт-парк на призовые

Команда Chain Crew получит за победу $52,5 тыс.

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Испанский райдер Майкл да Сильве потратит призовые за победу в турнире по фиджитал-BMX на Играх будущего в составе команды Chain Crew на строительство скейт-площадки. Об этом журналистам сообщил его партнер по команде, участник Олимпийских игр 2021 года в Токио, российский райдер Ирек Ризаев.

В четверг Chain Crew стала победителем турнира по фиджитал-BMX на Играх будущего. Команда получит $52,5 тыс.

"Просто космос, ощущения невероятные, не было мыслей, что мы победим, мы, конечно, к этому стремились, собралась невероятная сплоченная команда, получилось выиграть, - сказал Ризаев. - Посмотрим, на что потратим призовые. Майкл себе построит скейт-парк во дворе в Испании. Огромные призовые, самые большие в моей жизни, мы счастливы".

Во время церемонии награждения участникам команды победителей надели тюбетейки. "Я понимаю, что тюбетейка - символ города. Поэтому я ее ношу с очень большой любовью, с очень большим уважением", - отметил да Сильве.

Первые в истории Игры будущего завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.