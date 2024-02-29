Призер гонки дронов из Красноярска хочет потратить призовые на путевку для родителей

Команда DRD заняла третье место на Играх будущего

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Участник команды DRD из Красноярска, занявшей третье место в турнире по гонкам дронов на Играх будущего в Казани, Александр Холкин планирует на призовые деньги купить путевку для родителей, а также подарки для бабушки и дедушки. Об этом он рассказал ТАСС после финала.

"На призовые куплю путевку родителям. Куда именно и когда, еще не знаю. Обязательно что-то куплю бабушке и дедушке. Хочу подарить эти деньги родным", - сказал спортсмен.

Победителем соревнований стала южнокорейская команда Team Min's Korea, второе место занял болгарский коллектив Flat-Out.

"Конечно, рвались к первому месту. В принципе, могли это сделать. В следующий раз обязательно улучшим свои результаты. Тем не менее гонкой доволен. Шли, как могли. Мне кажется, что мы изначально неверно просчитали стратегию на такой случай, поэтому так получилось. В финале с нами были самые лучшие пилоты мира", - поделился эмоциями от результатов гонки Холкин.

В соревнованиях по гонкам дронов принимало участие 16 команд. Призовой фонд составил $250 тыс.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.