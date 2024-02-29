Участник турнира по гонкам дронов из Китая отметил высокую конкуренцию на Играх будущего

Команда GLD Racing заняла на соревнованиях четвертое место

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Участник команды GLD Racing из Китая Кун Хайсэнь, занявшей четвертое место в соревнованиях по гонкам дронов на Играх будущего в Казани, был рад оказаться в финале, поскольку среди участников турнира была серьезная конкуренция. Об этом он рассказал ТАСС после завершения соревнований.

"Мы были в восторге от того, что попали в финал, так как была очень большая конкуренция. Все решали какие-то доли секунд, очень много факторов могло повлиять на результат гонки: погода, перелеты, особенности трассы. Очень жаль, что мы заняли только четвертое место. Если подобный турнир будет организован еще раз, мы с большой радостью приедем и примем участие. Очень рады, все было очень здорово организовано", - сказал спортсмен.

Победителем соревнований стала южнокорейская команда Team Min's Korea, второе место занял болгарский коллектив Flat-Out, третье - DRD из России.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.