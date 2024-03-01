Солт-Лейк-Сити подал заявку на проведение зимней Олимпиады 2034 года

Город принимал зимние Олимпийские игры в 2002 году

ТАСС, 1 марта. Власти американского штата Юта подали официальную заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2034 года в городе Солт-Лейк-Сити. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил губернатор штата Спенсер Кокс.

"Официально: мы только что подали заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2034 года в Международный олимпийский комитет. Спасибо всем, кто упорно трудился, чтобы достичь этой точки. Юта - это спортивный штат, и мы с нетерпением ждем возможности вернуть сюда Олимпийские игры", - написал Кокс.

В ноябре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выбрал Солт-Лейк-Сити предпочтительным претендентом на проведение Олимпиады 2034 года. Город принимал зимние Олимпийские игры в 2002 году.

Выбор хозяев Олимпийских игр 2030 и 2034 годов пройдет на сессии МОК перед началом Игр 2024 года в Париже.