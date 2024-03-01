Клуб НХЛ "Анахайм" обменял Любушкина в "Торонто"

Российский защитник выступал за канадский клуб в 2022 году

ТАСС, 1 марта. Российский защитник Илья Любушкин перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм" в "Торонто". Об этом сообщает пресс-служба "Анахайма".

В результате обмена "Анахайм" получил право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года. В обмене также была задействована "Каролина", которая получит от "Торонто" право выбора в шестом раунде драфта 2024 года, канадскому клубу перейдут резервные права на нападающего хабаровского "Амура" Кирилла Слепца, который был выбран "Каролиной" на драфте 2019 года под общим 152-м номером. "Торонто" и "Каролина" удержат по 50% зарплаты Любушкина.

Любушкину 29 лет, в текущем сезоне он провел 55 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи. Защитник представлял "Торонто" в 2022 году, также в НХЛ Любушкин выступал за "Аризону" и "Баффало". С 2013 по 2018 год Любушкин был игроком ярославского "Локомотива". В составе молодежной сборной России защитник стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года.