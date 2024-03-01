Шветский обвинил Зеппельта в инертности во время судебного процесса по делу о клевете

Ранее немецкий журналист обжаловал решение Никулинского районного суда Москвы об удовлетворении иска Филиппа Шветского

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Апелляционная жалоба, поданная немецким журналистом Хайо Зеппельтом на решение Никулинского районного суда Москвы об удовлетворении иска Филиппа Шветского, позволит обратить внимание на достоверность изложенных врачом фактов. Об этом Шветский заявил ТАСС.

Ранее стало известно, что Зеппельт обжаловал решение суда об удовлетворении иска Шветского.

"Апелляционная жалоба господина Хайо Зеппельта была бы обычным ответом, если бы не его инертность во время всего процесса и заявления ответчика об отсутствии уведомлений от российского суда. Все это заставляет в очередной раз задуматься о неоднозначности триггера всей ситуации с 11 февраля 2022 года. Предполагаю, что это затянет вступление решения суда в силу, но, с другой стороны, даст время все-таки обратить внимание на достоверность изложенных мной фактов, которые опровергают косвенные умозаключения в параллельных процессах", - сказал Шветский.

"Для себя я правду нашел. И эта правда позволяет мне честно работать врачом в спорте, который я всегда любил и буду любить, и врачом в госпитале, защищая интересы нашей Родины на своем уровне", - добавил он.

Основанием для иска Шветского к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD стал видеоматериал, в котором журналист, по мнению врача, опорочил его репутацию, указав на его возможную причастность к попаданию допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой перед Олимпиадой в Пекине. Иск был подан 26 июля 2023 года. 24 января 2024 года суд обязал Зеппельта опровергнуть свои факты и взыскать с него один рубль.

В олимпийском сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, в которой тренировалась Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала допинг-пробу с положительным результатом на чемпионате России в декабре 2021 года. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года.