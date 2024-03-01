Матыцин: решение об участии в Олимпиаде будет приниматься совместно со спортсменами

Министр отметил, что в России никогда не допустят попирания прав спортсменов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Решение об участии россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет приниматься совместно со спортсменами и федерациями. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"В Олимпийской хартии определено - в статьях четвертой и шестой, - что спорт должен быть свободен от дискриминации, равными должны быть права независимо от религиозной принадлежности, политической направленности, убеждений и так далее, - сказал Матыцин. - Будем на этом стоять, ждем финальных решений со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску наших спортсменов к соревнованиям. Будем принимать решения вместе со спортсменами, со спортивными федерациями".

"Недопустимо следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета и международных федераций, когда они переходят так называемую красную черту, требуя от российских и белорусских спортсменов осуждения политики государства, действий президента. Мы этого делать никогда не будем и не допустим попрания прав российских спортсменов", - добавил Матыцин.

8 декабря МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В организации отметили, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.