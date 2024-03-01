Матыцин сообщил, что ряд регионов уже готовы принять летнюю Спартакиаду

Министр отметил, что по итогам Спартакиады формируются сборные команды, их резерв, выстраивается политика ведомства в отношении базовых видов спорта в регионах

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ряд регионов уже высказали желание провести у себя соревнованиях летней Спартакиады среди сильнейших спортсменов. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Соревнования зимней Спартакиады проходили с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев.

"Импульс, который дает Спартакиада, - это очень важный элемент построения национальной системы спорта, - сказал Матыцин. - Я уже слышал от многих глав субъектов желание включиться в этот процесс, будь то летняя или зимняя Спартакиада. У них есть желание войти в эту конкурентную среду и представить свои возможности".

"Мы видим, что это очень позитивный элемент, который дает возможность главам субъектов, правительству субъектов обратить внимание и сформировать профессиональную команду либо укрепить команду по организации проведения соревнований. Думаю, что это хороший стимул, - сказал министр спорта. - Хотя я слышал разговоры, что интерес распыляется, не концентрируется на каком-то одном городе, где можно было привлечь большее количество людей. Но это опять к вопросу о том, что мы - громадная страна с колоссальными возможностями".

Матыцин отметил, что по итогам Спартакиады формируются сборные команды, их резерв, выстраивается политика министерства спорта в отношении базовых видов спорта в регионах. "Это хороший смотр-конкурс, если можно так сказать. Поэтому по летним видам у нас очень много предложений, начиная с Дальнего Востока и до самого Запада. И сейчас действительно очень многие субъекты Российской Федерации обладают возможностями проведения соревнований на самом высоком уровне", - заключил министр спорта.