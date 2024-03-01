Матыцин назвал условия для поднятия статуса чемпиона России

Важно, чтобы звание чемпиона России завоевывалось в очень тяжелой конкурентной борьбе, подчеркнул министр спорта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Для повышения статуса чемпиона России требуются несколько критериев, в том числе достойное информационное сопровождение, конкурентная среда и выстраивание пирамиды соревнований начиная с детского возраста. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Здесь несколько моментов. Информационное сопровождение спортивных мероприятий, понимание того, что герои спорта - герои жизни, - сказал Матыцин. - Важно, чтобы это звание завоевывалось в очень тяжелой конкурентной спортивной борьбе. Это значит, что нужно большое количество соревнований, что школы, субъекты должны быть тоже сильными".

"Это выстраивание пирамиды соревнований начиная с детского возраста. И потом для того, чтобы стать чемпионом, надо пройти все стадии отбора, как это раньше было, - продолжил Матыцин. - В данном случае это республиканский уровень, субъектный, окружной и уровень чемпионата России. В предыдущие годы большая часть сборных команд и тренировалась, и выступала на соревнованиях за рубежом, и таким образом мы лишали возможности быть частью конкурентной борьбы нашу молодежь".

Министр спорта отметил, что сейчас все сборные участвуют во всех внутрироссийских соревнованиях. "Молодежь старается соответствовать этим стандартам, участвовать в соревнованиях, учиться у сильнейших, но нужно время. Элитный спорт всегда должен быть частью общей модели спорта, общей системы. Раньше говорили "от массовости к мастерству, от значка ГТО к олимпийской медали" - вот это должны быть не простые слова. Должны быть равные конкурентные условия для того, чтобы войти в сборную, и тогда звание чемпиона России станет знаковым", - заключил министр.