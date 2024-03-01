Матыцин отметил, что массовой смены спортивного гражданства россиянами не случилось

Переход некоторых атлетов в другие страны не вызвал никакой турбулентности в спортивном сообществе, отметил министр

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Массовой смены спортивного гражданства российскими атлетами в связи с их недопуском к международным стартам не случилось. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Массового перехода не случилось. Я думаю, те, кто принял решение перейти, уже перешли. И их переход не вызвал никакой турбулентности в спортивном сообществе, не вызвал дефицита талантливых спортсменов, членов сборных команд ни в одной из федераций, - сказал министр. - Да, так сложились обстоятельства, люди приняли решение, бог им судья. Но система продолжает развиваться, и мы видим это на примере практически всех федераций. Где-то создаются новые форматы соревнований, где-то традиционные развиваются".

"Растет молодежь, члены нашей сборной, выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира продолжают оставаться с нами и вдохновлять молодых ребят на достижения. Повод задуматься есть - причины у всех разные, у каждого своя судьба. Но проанализировать, понять, почему люди приняли такое решение, конечно, важно. И в каждом случае тренерам и федерациям, министерству спорта и Олимпийскому комитету России нужно действовать, где мы можем, но не через запреты выезда, а через создание условий, через объяснение людям, что они приобретают и что они теряют в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - добавил министр.

Министр спорта считает, что некоторые решения были приняты спортсменами на эмоциональном уровне. "Они не понимают того, что здесь у них есть социальные гарантии, есть право представлять свою страну на крупных соревнованиях и оставаться примером для других в самых непростых ситуациях. Это немаловажно, об этом тоже надо говорить. Но предмет для размышления есть, надо этому уделять внимание", - заключил Матыцин.