Матыцин считает, что к участвующим в отборе на Игры спортсменам надо относиться бережно

Олег Матыцин отметил, что не стоит включать политический накал в принятии решений относительно Олимпийских игр

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Спортсмены, участвующие в олимпийском отборе к Играм в Париже, являются достоянием России, к ним нужно относиться бережно, а к их решению - с уважением. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Всегда говорят, что нет места политизации в спорте, - сказал Матыцин. - И нам не надо с нашей стороны политизировать Олимпийские игры. Да, это крупное важное соревнование, для кого-то важнейшее в жизни. И принимая решение об участии в этих соревнованиях, я думаю, нельзя включать политический накал и в обсуждении, и в принятии решений со стороны спортсменов и тренеров".

"Президент России поручил министерству спорта, Олимпийскому комитету России разобраться с этой ситуацией, сформировать предложение по участию наших атлетов в Олимпийских играх, - сообщил министр. - Я думаю, что в самое ближайшее время мы внимательно изучим все обстоятельства вместе со спортивными федерациями, со спортсменами, с тренерами, с Олимпийским комитетом России и будем рекомендовать спортсменам. Они в любом случае примут участие в качестве нейтральных спортсменов, но я считаю, что, какое бы решение они ни приняли, нам надо бережно относиться к этому достоянию - я имею в виду спортсменов и тренеров, и с уважением относиться к их решениям".