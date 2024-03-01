Теннисист Медведев оценил идею создания российского футбольного симулятора

Спортсмен отметил, что давно не играл в футбольный симулятор

ДУБАЙ, 1 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка России Даниил Медведев позитивно оценил идею создания российского футбольного симулятора. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Если получится, то будет прикольно. Делали многие - получалось не у всех, - сказал Медведев. - Но я в FIFA, если честно, очень давно не играл. Но я уверен, что какая-то мышечная память осталась. Если что, то можно будет что-нибудь придумать".

"В приставку я играю до сих пор. В "Радугу" — Rainbow Six. И вот после Австралии было время, к сожалению, из-за травмы, я выбил рейтинг чемпиона. Был очень доволен. Это такой тяжелый рейтинг на самом деле", - добавил спортсмен.

Президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Бывший футболист петербургского "Зенита", английского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин обратился к главе государства с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную России и не только. С реализацией идеи, по его словам, мог бы помочь глава "Газпрома" Алексей Миллер - холдинг является генеральным спонсором "Зенита".