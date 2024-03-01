Медведев отметил, что с возрастом придает большее значение турнирам Большого шлема

Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, в 2021 году он одержал победу на US Open

ДУБАЙ, 1 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев с возрастом придает большее значение турнирам Большого шлема. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Все равно, какой турнир Большого шлема выигрывать. Но, понятное дело, из оставшихся больше всего шансов у меня на US Open - это нормально, - сказал Медведев. - Но в прошлом году я смог хорошо сыграть на грунте в принципе. На траве у меня был полуфинал Уимблдона. И полуфинал с Карлосом Алькарасом... Он был в крутой форме, но и я плохо сыграл тот матч. Если будет еще раз такая возможность - попробую сыграть лучше".

"И да, чем я становлюсь старше, тем большее значение для меня значат турниры Большого шлема. Чем дальше - тем больше я к ним готовлюсь. И так я постараюсь делать и в этом году", - добавил теннисист.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды - на Открытом чемпионате США в 2021 году.