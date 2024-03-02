Теннисист Рублев отметил, что научился спокойно относиться к матчам против друзей

Россиянин назвал такие матчи частью спорта

ДУБАЙ, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев научился абстрагироваться от того, что ему приходится играть против друзей на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом он рассказал ТАСС.

"Я научился как-то от этого абстрагироваться, потому что это часть спорта, с этим ничего нельзя сделать, - ответил Рублев на вопрос о матчах против друзей. - В любом случае ты всегда будешь играть, возможно, с близким другом или, если у кого есть сестра или брат в туре, против них. С какими-то игроками, с которыми ты не хочешь играть, ты будешь с ними играть. С которыми враждуешь или еще что-нибудь. Ты в любом случае будешь с ними играть, нельзя, к сожалению, выбирать себе соперников".

"Это часть спорта. Я научился к этому спокойно относиться", - добавил собеседник агентства.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.