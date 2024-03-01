Сорокин рассказал о ходе подготовки к Играм дружбы

Генеральный директор оргкомитета турнира отметил, что началась пригласительная кампания

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Подготовка к Играм дружбы проходит планомерно, ритмично и в рекордные сроки. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

"Подготовка идет планомерно, ритмично и в рекордные сроки, потому что времени у нас мало, - сказал Сорокин. - Все виды спорта согласованы, объекты все определены. Мы уже приступили к пригласительной кампании, посмотрим, какой получим отклик. Надеемся на хороший результат, но так как мы в самом начале, говорить о результатах рано".

"Уже как минимум представители 15 стран откликнулись в разных видах спорта. У нас не политическое соревнование, поэтому мы приглашаем не страны, а спортсменов, представляющих свои страны. Нет необходимости говорить о том, что все будут выступать с флагом и гимном без каких-либо ограничений", - добавил собеседник агентства.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 7 тыс. спортсменов.