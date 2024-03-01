Рублев высказался о возможном финале с Медведевым на турнире ATP в Дубае

Российские теннисисты могут сыграть в финале второй год подряд

ДУБАЙ, 1 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев с уважением относится к соотечественнику Даниилу Медведеву во время матчей. Об этом Рублев рассказал ТАСС.

В пятницу Рублев в полуфинале турнира в Дубае сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, Медведев - с французом Уго Умбером. В прошлом году Медведев победил Рублева в финале турнира.

"Что касается гипотетического финала с Даней: если мы встретимся на каком-то еще турнире, то ничего в этом такого нет, - сказал Рублев. - Мы близкие друзья, близкие люди, и когда мы играем друг против друга, у нас всегда есть друг к другу уважение. Даже если между нами какая-то, может, ерунда проскользнет, все равно мы на этот счет поржем потом. Мы очень легко к этому относимся, слава богу".

"Я думаю, между нами всегда борьба будет на корте: и он будет хотеть выиграть, и я буду хотеть выиграть, но мы оба будем хотеть выиграть в рамках правил, то есть мы не будем делать какие-то вещи, чтобы как-то выходить чуть-чуть за правила, - отметил Рублев. - Неуважительно как-то друг к другу относиться не будем точно. Понятное дело, были пару раз матчи, когда я выигрывал, то чувство такое было: ты рад, что выиграл, с другой стороны - тебе, понятное дело, не очень приятно перед Даней. То есть ты чувствуешь себя немного виноватым".

Собеседник агентства подчеркнул, что возможная игра против друзей - часть тенниса. "Он (Медведев - прим. ТАСС) это понимает. То же самое, думаю, когда он меня в последние разы обыгрывал, то у него такое же плюс-минус чувство было, - добавил Рублев. - Корт - это корт. Мы просто боремся, каждый старается выиграть, как только уходим с корта, то все то же самое общение. Да я бы даже сказал, что и на корте такое же общение, дружба никуда не уходит".